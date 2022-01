Comité de concertation ce vendredi: ce qui est sur la table

Un projet de baromètre ?

On sera prudent, il est en perpétuelle évolution, mais nous pouvons dévoiler le projet dans son état le plus récent et de plus en plus abouti. Il ne s’applique qu’à quelques secteurs : les événements publics (sports, culture et autres) de plus de 50 personnes, l’horeca (en ce compris le monde de la nuit) et les activités pour la jeunesse. Il prévoit trois paliers de mesures (vert, jaune et rouge). On passera de l’un à l’autre en fonction d’une série de critères de gravité de l’épidémie, qui font encore l’objet de négociations. Il s’agira essentiellement de critères épidémiologiques avec une place importante réservée à l’occupation de lits en soins intensifs. Des critères de nature plus psychosociale pourront s’y ajouter. Enfin, précisons que les mesures de ce baromètre ne s’appliqueront pas automatiquement, un Codeco devra trancher.