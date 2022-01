Décès d’un garçon de 4 ans: la compagne du suspect a été interpellée

De son côté, le parquet de Flandre orientale, qui enquêtait sur la disparition de l’enfant, a annoncé la tenue prochaine d’une conférence de presse et n’a pas souhaité livrer d’autres commentaires.

L’enfant aurait été enlevé en Belgique mais tué aux Pays-Bas, selon les premiers éléments de l’enquête. La décision quant au pays où le dossier sera instruit sera prise mardi ou mercredi, d’après le ministère public néerlandais. La victime, ses proches et le suspect étant belges, le trentenaire devrait selon toute vraisemblance être livré à la Belgique.

Le corps de l’enfant a été retrouvé vers 22h00 dans le village de Vrouwenpolder, en Zélande néerlandaise. Le parquet belge de Flandre orientale, qui enquêtait sur la disparition de l’enfant, a confirmé le décès. Un médecin légiste doit examiner le corps de la victime pour déterminer les causes de la mort, mais la police comme le parquet n’ont livré aucun détail à ce sujet.

Les parquets belge et néerlandais ont prévu de se réunir ce mardi afin de déterminer où le suspect Dave De Kock, âgé de 34 ans, sera poursuivi après la mort aux Pays-Bas du petit Dean Verberckmoes, âgé de 4 ans et de nationalité belge, a indiqué le ministère public de Zélande-Brabant occidental.

Dave De Kock et Dean Verberckmoes ont été vus pour la dernière fois le mercredi 12 janvier à 10h30 à Saint-Nicolas. Le trentenaire était censé déposer Dean chez ses grands-parents le jeudi. La mère avait signalé la disparition de l’enfant durant le week-end, expliquant que cet homme à qui elle avait confié son enfant n’était plus joignable depuis plusieurs jours. Elle avait précisé que le trentenaire avait déjà gardé son fils par le passé et avoir une entière confiance en lui.