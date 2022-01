Le destin tragique de Dean, 4 ans, enlevé puis retrouvé mort sur une île de Zélande

Le corps de Dean Verberckmoes, 4 ans, de nationalité belge, a été retrouvé lundi vers 22 heures sur un parking isolé d’un îlot artificiel de Zélande (Pays-Bas). La police a retrouvé le petit garçon, porté disparu depuis cinq jours, gisant sur l’île artificielle de Neeltje Jans située au milieu de l’Escaut oriental. Précisément, sur un parking battu par les vents, accessible via une seule route, fermée pour le temps de l’enquête.

« Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés et adressons nos condoléances à sa famille », a communiqué la police néerlandaise lundi soir. Elle n’a fait aucun commentaire sur l’état du corps du garçonnet, ni sur comment il a été retrouvé. Une autopsie est en cours pour déterminer les causes du tragique décès. Et les parquets zélandais et belge doivent se parler ce mardi pour collaborer efficacement.