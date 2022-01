Delhaize rappelle un de ses produits de la vente

Delhaize a décidé mardi, en collaboration avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de procéder au rappel de la pâte à tartiner de marque « Delhaize bio », en format 400 grammes, en raison de la présence d’huiles minérales, composés chimiques contenant des hydrocarbures. Ce produit a également été retiré de la vente.

Les lots concernés par ce rappel ont été commercialisés entre le 24 novembre 2021 et le 18 janvier 2022. Delhaize demande à ses clients de ne pas les consommer et de les ramener en magasin afin d’obtenir un remboursement. L’enseigne précise que les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité.