25ans en 25heures

Tous les mercredis, trois raisons de se lancer dans une activité avec les enfants. Ces 22 et 23 janvier, on fête l’anniversaire du cinéma Nova.

C ourage, fêtons ! C’est le leitmotiv du marathon lancé par le cinéma Nova, dans le centre de Bruxelles, qui a décidé de fêter ses 25 ans en 25 heures et sur 2 jours. Dès son ouverture, le 23 janvier 1997 dans l’ancien Studio Arenberg, le Nova se définissait comme un « cinéma d’urgence » qui, « telle la luminosité furtive d’une explosion stellaire », ne devait briller que deux ans.

Un quart de siècle plus tard, il est toujours là et s’apprête à remonter le moral d’un public fragilisé par la crise à grand renfort de films inédits, de courts-métrages, de performances et d’une programmation pour les plus jeunes : les séances de Cineketje.