Karim Benzema absent du onze FIFA de l’année: «C’est un manque de respect pour le football», fustige son conseiller

Le Français n’a pas été sélectionné dans le onze de l’année ce lundi, lors de la cérémonie « FIFA The Best ». Erling Haaland, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lui ont été préférés sur les postes offensifs.

Auteur d’une excellente année 2021 avec le Real Madrid, Karim Benzema n’a pas été sélectionné dans le onze de l’année ce lundi, lors de la cérémonie « FIFA The Best ». Déjà auteur de 24 buts et 9 assists en 27 matches cette saison, Benzema a été oublié au profit d’Erling Haaland, de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi et du gagnant Robert Lewandowski. Et cette décision est incompréhensible selon son conseiller, Karim Djaziri.

« Ne pas mettre Karim Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football », s’est-il offusqué sur Twitter. « Mais on sait que le football est le cadet des soucis de la Fifa depuis un bon moment ! »