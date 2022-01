Malgré l’absence de Djokovic, Daniil Medvedev ne s’estime pas favori de l’Open d’Australie: «Nadal a gagné 20 Grands Chelems»

Privé de Novak Djokovic, déjà sacré à neuf reprises à Melbourne, l’Open d’Australie 2022 semble plus ouvert que jamais. Parmi les principaux prétendants à la succession du Serbe, on retrouve notamment Alexander Zverev, Rafael Nadal, et surtout Daniil Medvedev, numéro deux mondial, vainqueur du dernier US Open et finaliste lors de la dernière édition.

Mais selon le Russe, le vrai favori n’est autre que Rafael Nadal, qui pourra compter sur son expérience. « Je dis toujours que celui qui est le mieux classé à l’ATP est le favori. Cette fois je vais dire Rafa parce qu’il a 20 Grands Chelems », a déclaré le Russe au micro d’Eurosport ce mardi, après son premier tour remporté face à Laaksonen.