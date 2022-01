L'investisseur particulier a été un peu moins actif sur Euronext Bruxelles en 2021

En 2021, la part des "retail investors" dans les montants des transactions d'actions cotées à la Bourse de Bruxelles s'est établie à 3,51%, contre 3,91% en 2020. Mais elle reste plus élevée qu'en 2019 (2,95%). Des chiffres qui sont sous-évalués car il est difficile d'identifier précisément l'origine de toutes les transactions, la part de marché des petits investisseurs étant sans doute deux fois plus importante en réalité, reconnaît-on du côté de l'opérateur boursier Euronext Bruxelles. Mais la tendance est là.

L'investisseur particulier "s'intéresse plus aux grandes valeurs liquides et aux valeurs étrangères qu'aux plus petites valeurs locales", constate en outre, avec une pointe de déception, Vincent Van Dessel, CEO et président d'Euronext Bruxelles. Et ce, alors que les plus petites capitalisations ont davantage besoin des investisseurs non-professionnels que les grosses capitalisations.