David Goffin veut rebondir après sa lourde défaite à l’Open d’Australie: «J’adore toujours cette vie de joueur de tennis»

David Goffin (ATP 45) a donc vécu une nouvelle désillusion dans un tournoi du Grand Chelem, mardi à Melbourne, sous la forme d’une défaite sévère au premier tour à l’Open d’Australie, contre le Britannique Daniel Evans (ATP 24). Battu 6-4, 6-3, 6-0 en 1h48, dans un match où il n’a pas réussi à faire preuve du moindre ressort, le Liégeois, 31 ans, a également quitté Melbourne Park abattu, ce qui ne manque pas de poser question pour la suite.

« On verra bien », a-t-il soupiré. « Là, je viens de sortir de mon match. On va faire un peu le bilan de la préparation et de cette tournée ici. Et puis, c’est clair qu’il y a des matches et des tournois qui arrivent, et qui sont souvent très relevés en Europe. J’ai prévu de jouer à Montpellier (où il aura un titre à défendre, ndlr) et à Rotterdam, et puis j’enchaînerai probablement par Doha et Dubaï. On va voir un peu comment cela va se passer. C’est sûr qu’en n’étant plus tête de série, je pourrais tomber sur la première tête de série dès le premier match, mais c’est comme ça. On va essayer de s’accrocher, de rebondir après ce match, même s’il fait mal, et de faire le maximum dans les semaines à venir, surtout que ce sont de beaux tournois. »