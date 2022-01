Tinne Van der Straeten»: «Même en cas de plan B, on a besoin d’un mécanisme complémentaire en plus du nucléaire»

Une prolongation de l’activité de deux réacteurs nucléaires ne suffira pas à garantir la sécurité d’approvisionnement au cours de l’hiver 2025-2026, a rappelé mardi la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, en commission de la Chambre. Un mécanisme complémentaire sera nécessaire, comme c’est le cas actuellement avec le Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM).

L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) et la Direction générale Energie du SPF Economie ont remis lundi au gouvernement un rapport sur le «scénario B», c’est-à-dire la prolongation des deux réacteurs les plus récents (Doel 4 et Tihange 3) si le «scénario A», l’arrêt complet des réacteurs actuels en 2025, ne permettait pas de garantir la sécurité d’approvisionnement. La ministre n’a pas commenté le premier rapport, qui porte sur la sûreté nucléaire et relève de la compétence de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.