Salut hitlérien, propagande…: dix ans après avoir tué 77 personnes, Breivik a demandé sa libération

Si l’issue de la procédure, délocalisée pour raisons de sécurité dans le gymnase de la prison de Skien où il est incarcéré, semble jouée d’avance, survivants et proches des victimes redoutaient que Breivik en fasse une tribune idéologique.

L’extrémiste de 42 ans a conforté leurs craintes : crâne rasé et bouc soigné, il a fait son entrée avec un écriteau « Cessez votre génocide contre nos nations blanches » en anglais sur sa mallette et son costume sombre, a adressé aux journalistes des propos politiques puis a fait un salut nazi à l’arrivée des trois juges. Aux magistrats, il s’est présenté comme « candidat au Parlement pour le mouvement nazi ». La matinée a été consacrée à la lecture du jugement de 2012, avec la longue lecture des noms des victimes et des circonstances de leur mort, et à des considérations juridiques. Impassible comme à l’accoutumée, Breivik a été rappelé à l’ordre par le juge Dag Bjørvik quand, en pleine audience, il a de nouveau brandi son écriteau.