Comment Instagram peut pousser les ados à l’anorexie

Par Roland Gamp, Oliver Zihlmann et Svenson Cornehls (La Tribune de Genève)

Nous l’avons appelée Chloé : une Suissesse de 16 ans, qui souffre d’anorexie et le dit ouvertement sur Instagram. Mais au lieu de recevoir de l’aide pour s’en sortir, notre adolescente s’est enfoncée dans un labyrinthe de profils glorifiant la maigreur. La règle ici est simple : plus les contenus sont extrêmes, plus ils reçoivent de likes.