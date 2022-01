GB: Mastercard écope d'une amende de près de 32 millions de livres pour cartel

L'affaire porte sur des cartes de crédit prépayées délivrées par les autorités locales aux personnes vulnérables (bénéficiant d'allocations sociales, SDF, demandeurs d'asile...), avec l'appui de Mastercard.

Cependant entre 2012 et 2018, Mastercard et d'autres sociétés de paiement (Allpay, Advanced Payment Solutions, Prepaid Financial Services et Sulion) ont semble-t-il abusé du système, en convenant de ne pas se concurrencer ni même de débaucher les clients affiliés à chacune d'entre elles.