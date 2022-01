«L’étincelle, ce n’était pas uniquement l’augmentation du prix de l’essence»

Ici, vous ne pouvez pas critiquer le président, sinon vous mourez ! », crie l’un des manifestants. Nous sommes fin novembre et, à Almaty, une petite manifestation sillonne les rues pour dénoncer la mort du poète et dissident Aron Atabek, mort à 68 ans des complications du covid après quinze années passées en prison. Aron Atabek avait été condamné à 18 ans de prison après avoir été déclaré coupable du meurtre d’un policier lors de violents affrontements en 2006. Lui a toujours clamé son innocence. Lors de la manifestation, sa fille et les activistes ont soutenu que sa santé s’était aggravée derrière les barreaux à cause des actes de torture et des mauvais traitements qu’il a subis.