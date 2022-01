Kazakhstan: une crise qui semblait prendre le chemin de la révolution démocratique

Les activistes et dissidents politiques craignent un durcissement de la répression à l’issue de révoltes dont le bilan est d’au moins 225 morts, 4.500 blessés et près de 10.000 incarcérations.

Les manifestations ont fini en bain de sang, avec des fusillades, des pillages, des bâtiments gouvernementaux incendiés, la terreur qui s’étend parmi les habitants, l’arrivée des tanks russes, des centaines de morts, des milliers de détenus, une coupure des informations et le retour à une étrange « vie normale » militarisée. Pourtant, pendant quelques jours, début janvier, quand des activistes, des opposants et des milliers d’autres personnes sont descendus dans les rues du Kazakhstan de manière pacifique pour protester contre l’augmentation des prix du carburant et exiger des réformes profondes dans le pays, certains avaient cru que le régime pourrait tomber. Avec le retour à l’ordre, beaucoup ont dû retourner à la clandestinité pour poursuivre la lutte.