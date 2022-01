Côté d’Or, Milka, Nestlé, Daim… L’Afsca rappelle plusieurs produits de grandes marques

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca) a procédé mardi au rappel des glaces des marques Côte d’Or, Extrême, Daim, La Laitière, Pilpa, Toblerone, Milka, Nestlé et Smarties Nature.

L’organisme a indiqué que des teneurs trop élevées en résidus toxiques dans un additif alimentaire y étaient présentes. Le rappel fait suite à une notification via le système RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) concernant une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène, NDLR) dans un additif alimentaire.

L’Afsca appelle à ne pas consommer ces produits. L’organisation a appelé à les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Ces produits ont été vendus en Belgique via différents points de vente.