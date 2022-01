La Pro League assouplit le règlement concernant les reports de matches à cause du Covid, Genk-Malines pourrait être reporté

L’assemblée générale de la Pro League s’est réunie numériquement ce mardi pour assouplir les règles concernant les reports de matches en raison du Covid, trois jours après la décision de Malines de ne pas se rendre à OHL après que deux gardiens du club aient été testés positifs.

S’il faudra toujours sept joueurs positifs dans une équipe pour demander le report d’un match, les joueurs en question ne devront plus avoir disputé 30 % des matches depuis le début de la saison, mais bien depuis leur signature au club. La règle concernant les gardiens de but a elle aussi fait l’objet d’une modification. Les clubs vont désormais devoir désigner leurs trois gardiens de but dans les prochaines 24 heures. Si deux d’entre eux sont testés positifs, dont celui qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison, ou bien le dernier à avoir disputé une rencontre de championnat, le club sera en mesure de demander le report du match.