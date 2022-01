Les volumes de transactions sur Euronext Bruxelles au plus bas en 2021 depuis 2014

En 2020, le volume moyen avait atteint 435 millions d'euros; la baisse d'une année à l'autre est donc de plus de 14%. L'année 2020 avait été particulièrement turbulente sur les marchés, avec l'éclatement de la pandémie et une correction de 40% des Bourses qui s'étaient ensuite redressées avec la mise au point de vaccins contre la Covid-19.

Le nombre de transactions réalisées par jour était, lui, de 68.639 en moyenne en 2021, contre 85.419 en 2020. Mais "il s'agissait d'un record absolu en 2020 dû à l'arrivée massive d'investisseurs particuliers", rappelle le CEO d'Euronext Bruxelles, Vincent Van Dessel.

Fin 2021, la capitalisation totale de la Bourse de Bruxelles s'élevait à 358 milliards d'euros, en hausse de 17% par rapport aux 306 milliards d'euros à la fin 2020. Mais encore loin du record de 2015 (379 milliards d'euros).

La première capitalisation boursière de la place bruxelloise est restée en 2021, et de loin, AB InBev, avec une capitalisation de plus de 92 milliards d'euros (-4,3%), suivie par KBC (31,4 milliards d'euros, +32%), UCB (19,519 milliards d'euros, +19%), ArgenX (16 milliards d'euros, +40%) et GBL (15,3 milliards d'euros, +15%). Deux sociétés biotech (UCB et Argenx) figurent parmi les cinq plus grosses capitalisations de la Bourse de Bruxelles. D'ieteren intègre le "top 10" des plus grosses sociétés cotées en Belgique, avec une capitalisation boursière de 9,5 milliards d'euros fin 2021 (+153%).

L'équilibre a été parfait en 2021 entre les introductions en Bourse (IPO) sur Euronext Bruxelles, au nombre de six (Choice, Ekopak, Theravet, Biotalys, Azelis et Onward) et les "délistings" ou fin de cotation (Sioen, Flexos, Zenitel, Growners, Immupharma et Emakina). Les IPO ont permis de lever un montant record d'1,95 milliard d'euros.

Par ailleurs, Euronext Bruxelles a enregistré 56 opérations de levée de capitaux de sociétés cotées sur le marché secondaire, la plupart étant des augmentations de capital, pour un total de plus de 4,4 milliards d'euros, un montant au plus haut depuis au moins 2015.