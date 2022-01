Les énigmes et métaphores de José Bonell

Chez Francesco Rossi, les tableaux de l’artiste entrelacent les références culturelles et piquent la curiosité, entre fiction et réalité.

C’est un tout jeune artiste catalan qu’expose Francesco Rossi en ce début d’année : José Bonell (Barcelone, 1989) a étudié la peinture et dirige Unica Edicions, structure indépendante dédiée aux livres d’artistes. Il a reçu le premier prix Novembre à Vitry-sur-Seine en 2020 et expose pour la première fois en Belgique. Découvert par le galeriste sur Instagram, il est déjà remarqué et apprécié sur la scène internationale, avec des projets qui se profilent dans plusieurs pays européens. « C’est un artiste montant, qui attire une clientèle internationale », déclare Francesco Rossi, qui a pu sélectionner une vingtaine d’œuvres parmi les plus récentes, directement dans l’atelier.