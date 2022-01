Mpane-Labastie: des remèdes pour l’âme

Entre les Voies de la modernité dans le cadre d’Europalia Train & Tracks et le parcours de Fabrice Samyn essaimant ses œuvres parmi les collections d’art ancien et du Musée Magritte, les Musées royaux des beaux-arts font actuellement la part belle à l’art moderne et contemporain. Celui-ci est encore à l’honneur dans le cadre de « Remedies », exposition en deux volets rassemblant Rachel Labastie et Aimé Mpane.

La disposition du patio, dont les deux salles sont connectées par une large baie circulaire dans le plafond, permet de proposer un véritable parcours mais aussi un dialogue entre des œuvres très différents et pourtant reliées par des thématiques évoquant les grands maux de nos sociétés. Des sujets que tous deux évoquent à travers des matériaux venus de la nature : le bois pour Aimé Mpane, la terre pour Rachel Labastie.