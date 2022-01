Avec le choc de la pandémie, le chocolatier connu pour ses lapins de Pâques dorés ou ses pralines Lindor avait vu ses ventes fondre en 2020, entre le gel des voyages qui avaient pesé sur les achats dans les boutiques hors taxes, l'annulation des événements et les fermetures de cafés et restaurants qui avaient également grevé ses ventes dans les services à la restauration.

Le premier confinement avait de surcroît coïncidé avec la période de Pâques, tandis que les restrictions imposant de passer Noël et le Nouvel An en petit comité avaient freiné les ventes pendant ces fêtes.

Mais en 2021, avec l'assouplissement des restrictions sanitaires, le chocolatier suisse a constaté une reprise sur le segment des produits offerts.

Les chocolats consommés à domicile (tablettes...), qui avaient connu une croissance à deux chiffres avec le grignotage pendant les confinements, ont continué de bénéficier d'une "demande élevée", s'est félicité le chocolatier suisse.

L'environnement de marché est resté "difficile", a-t-il reconnu, notamment pour ses boutiques en Europe, encore affectées par des fermetures temporaires et une moindre fréquentation dans les zones touristiques. Les boutiques hors taxes, qui n'ont pas non plus retrouvé leur niveau d'avant-pandémie, ont toutefois connu "une reprise significative", a-t-il souligné.

Hors effets de changes, ses ventes ont grimpé de 13,8% en Europe, 10,7% en Amérique du Nord et de 19,7% dans le reste du monde. Ces chiffres dépassent les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP à l'exception de l'Amérique du Nord où la croissance était attendue à 13,9%.

Parmi les facteurs qui ont contribué à ce moindre rebond dans cette zone durant la seconde moitié de l'année, un porte-parole du groupe a évoqué des tensions temporaires dans les chaînes de production "causés par un manque de personnel et de matériaux dans trois sites de production de Russell Stover", a-t-il indiqué dans un courriel à l'AFP.

A 13H52 GMT, l'action, la plus chère de la Bourse suisse, perdait 2,06% à 109.100 francs suisses. Le bon de participation, plus liquide, cédait de son côté de 2,93% à 10.950 francs suisses alors que le SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse reculait de 0,86%.

Patrik Schwendimann, analyste à la banque cantonale de Zurich, avait cependant d'emblée envisagé des prises de bénéfices. L'an passé, l'action s'était adjugée plus de 36%.

"Les activités saisonnières se sont redressées comme nous nous y attendions" a souligné l'analyste dans un commentaire boursier, même si les ventes de Russell Stover ne se sont pas encore entièrement relevées.