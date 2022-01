Pelouse catastrophique pour Algérie-Côte d’Ivoire: la CAF refuse de changer de stade (photos)

L’état des terrains durant cette CAN au Cameroun a fortement fait débat depuis le début de la compétition. Avec une forte chaleur, les terrains très secs ne favorisent pas la pratique du beau jeu technique et spectaculaire auquel on s’attend sur le continent africain. L’exemple le plus flagrant est celui du gardien de la Côte d’Ivoire qui a trébuché sur une motte de terre relâchant la balle et causant ainsi l’égalisation de la Sierra Léone dans le temps additionnel.