Dans les petits papiers de Galila Barzilai Hollander

Sur une grande feuille de papier blanc, des centaines de petits trous sont reliés deux par deux, formant une partition musicale dont les notes se promènent librement. Shotgun Symphony d’Etienne de Fleurieu est une des premières œuvres que l’on découvre dans les deux petites salles de l’exposition Works on Paper (travaux sur papier). Une cinquantaine d’œuvres issues de la collection de Galila Barzilain Hollander y sont présentées avec un point commun : toutes sont réalisées sur papier. On s’attend donc à y découvrir dessins et autres aquarelles. C’est pourtant tout autre chose que présente Bruno Benvindo, reflétant les choix totalement libres et originaux de la collectionneuse.

Ainsi Shotgun Symphony, que nous évoquions plus haut, est-il réalisé en deux temps : d’abord un tir de chevrotine dans le papier. Ensuite, un travail lent et patient pour créer une myriade de notes de musique en reliant deux par deux les trous laissés par les petites billes de plomb.