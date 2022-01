Emmanuel André: «Ce virus sait muter pour continuer à échapper à notre système immunitaire et va continuer à le faire»

Yves Van Laethem et Emmanuel André sont revenus sur la situation sanitaire actuelle et la possibilité de voir d’autres variants faire prochainement leur apparition.

Emmanuel André, microbiologiste et Yves Van Laethem étaient les invités de La Première pour évoquer la crise sanitaire et le variant omicron, ce mardi matin. Ils s’accordent à dire que le variant omicron n’est pas le dernier. D’autres vont faire leur apparition, même s’ils n’en savent pas plus pour l’instant. Une sous-version du variant omicron fait d’ailleurs déjà parler d’elle.

Y aura-t-il d’office de nouveaux variants ?

« Ce n’est pas être pessimiste de dire qu’il y en aura d’autres », explique Emmanuel André. Il ajoute : « Ce virus sait muter pour continuer à échapper à notre système immunitaire et va continuer à le faire. Omicron circule énormément et toute sa circulation est un élément qui favorise l’émerge de nouveaux variants. »

« Il y aura d’autres variants plus transmissibles, sans doute », explique Yves Van Laethem. « Il y a un décalage entre la transmissibilité qui sera sans doute de plus en plus importante pour l’emporter sur le prédécesseur, mais sera-t-il plus agressif ou pas, c’est différent et personne ne sait dans quel sens on ira à ce niveau-là. »