Et «Kosmos» enfanta le monde

Explorer la cosmogonie avec les enfants, telle est la vertu de « Kosmos » de Jasmina Douieb et Lara Hubinont. Humour et théâtre d’objets synthétisent les mythes grecs. A Bruxelles, Quaregnon, Liège.

Dis Maman, il y avait quoi avant les dinosaures ? Dis Papa, c’était comment le big bang ? Et qui a inventé le temps ? Et pourquoi les humains souffrent ? A chacun sa méthode pour répondre aux questions brillantes de ses (petits) enfants. On peut toujours sortir l’attirail encyclopédique, tricher en pompant un exposé sur internet, se défausser avec un « tu demanderas à ton instit mon chéri ». Ou alors, on peut les emmener voir Kosmos (dès 7 ans) de Jasmina Douieb et Lara Hubinont. En traversant la cosmogonie, le spectacle n’entend pas répondre à toutes les questions mais s’arme de très vieilles histoires inventées par les Grecs pour offrir une explication, parmi d’autres, sur la création du monde.