David Goffin: idées noires et saisons noires

Après 2020 (début de la pandémie), 2021 (blessures) et ce mois de janvier 2022 (nouveau problème au genou), les saisons noires s’enchaînent pour David Goffin, et pas les succès… Ce mardi, il a pris la première porte de sortie de cet Open d’Australie après un match sans âme contre le Britannique Daniel Evans (24e) : 6-4, 6-3, 6-0 en 1h48. Cela fait désormais six Grands Chelems d’affilée sans une seule victoire pour le nº1 belge (la dernière remonte au 4 septembre 2020 à l’US Open), en perte totale de confiance et de sensations. Son principal souci étant de retrouver une fiabilité physique qui puisse lui permettre d’enchaîner quelques succès pour retrouver confiance en son tennis. On le pensait bien reparti à Sydney, avec ses deux victoires et cette qualification pour les quarts de finale contre Murray, mais hélas, son genou gauche le lâchait à nouveau, ce jeudi…