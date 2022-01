«Mr. Bachmann and His Class»: inspirant

Ours d’argent et Prix du public à la Berlinale, un film qui touche par sa sincérité.

On dit souvent que la rencontre avec un professeur peut tout changer. Bouleverser la vision du monde. Ouvrir les possibilités. Mr. Bachmann est de ceux-là. Du genre un peu excentrique, à la dégaine du vieux fan de rock qui arbore fièrement son tee-shirt ACDC et qui ne quitte pas son petit bonnet (qui cache gentiment sa calvitie). Bref, le genre de prof qui vous marque et dont vous vous souviendrez toute votre vie.