Nouvelle stratégie de Proximus - La durabilité au centre des priorités de la nouvelle stratégie de Proximus (3)

"Toutes les décisions business adoptées aujourd'hui doivent prendre en compte la dimension environnementale", a martelé M. Boutin, à la tête de Proximus depuis fin 2019. "On avait l'habitude de commencer notre stratégie par le réseau, le digital puis la croissance et enfin l'aspect environnemental et sociétal. En fait, depuis six mois, on fait l'inverse. La responsabilité de Proximus à ce niveau est maintenant au cœur de la stratégie." La volonté de réduire les émissions de CO2 a ainsi été renforcée, avec l'ambition d'être un contributeur net positif d'ici 2030 et zéro impact pour 2040.

Ambitionnant toujours de devenir l'opérateur de référence en Europe, le plan de couverture fibre optique de Proximus prévoit un investissement de 5 milliards d'euros d'ici 2028, afin de couvrir 70% du territoire cette année-là, soit 4,3 millions de foyers. "C'est le maximum qu'on puisse fournir en tant qu'entreprise, soit près de 10% de nouveaux foyers belges qui seront couverts en fibre optique chaque année à partir de l'an prochain. C'est colossal. A terme, elle couvrira 100% des foyers mais ça va prendre du temps", a souligné l'administrateur délégué. "En 2021, 350.000 foyers ont été dotés de la fibre optique contre quelques dizaines de milliers il y a trois ans."

A cet égard M. De Clerck a souhaité évoquer l'"histoire intéressante" de la Communauté germanophone qui "a elle-même pris l'initiative, avec des moyens publics, de voir comment ils pouvaient eux-mêmes couvrir 100% de leur territoire de fibre optique, à domicile et pour les commerces". Une opération privée-publique qui séduit le président de l'entreprise publique en vue de trouver des solutions pour atteindre certaines zones rurales plus éloignées. "C'est un peu un appel, comme l'a fait la Communauté germanophone: nous sommes disponibles pour coopérer. C'est un bel exemple car en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, cela peut donner lieu à des solutions pour les derniers pour cent qui sont les plus difficiles à atteindre", a-t-il encore ajouté.

Le CEO de Proximus soutient également le rassemblement des forces pour construire des infrastructures dans les zones difficiles à couvrir. "Avoir des réseaux parallèles multiples n'a aucun sens économiquement parlant", selon le Français. Le réseau Proximus est déjà ouvert à d'autres prestataires de services, a-t-il souligné. "Telenet et Orange sont les bienvenus pour offrir leurs services sur le câble Proximus", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la 5G, "on n'a pas été le premier pays en Europe à créer les conditions pour l'octroi du spectre; ce n'est pas un problème, on peut rattraper, mais il ne faut pas prendre plus de retard". L'ambition est d'atteindre les 99% de couverture en 2024.

La diminution de zones blanches est dès lors capitale. "En tant que bâtisseur de réseau, nous devons faire en sorte qu'une bonne connectivité soit accessible au plus grand nombre d'entre nous. On travaille pour réduire ces zones blanches, avec des taux actuels de 99,5% de couverture 4G. En 2017, il y avait encore 39 zones blanches. Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux. On est conscient qu'on peut améliorer notre service."

"Le but est également d'internationaliser le groupe au bénéfice de la Belgique. Si on a du succès dans ce qu'on veut faire au niveau de la fibre optique et de la 5G, probablement qu'on va remettre la Belgique au centre de l'échiquier digital mondial. C'est une piste d'opportunités extrêmement importante", a conclu le CEO de Proximus.