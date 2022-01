«The Electrical Life of Louis Wain»: visuellement captivant

Artiste anglais né à Londres en 1860 et mort en 1939, Louis Wain est peut-être un nom qui ne vous dit rien. Et pourtant vous avez sans doute déjà croisé la route d’un de ses petits chats excentriques, hyper-expressifs et colorés. Des dessins publiés pour la première fois dans The Illustrated London News, puis notamment dans le magazine pour enfants Little Folks. Un univers dont s’inspire pleinement Will Sharpe dans The Electrical Life of Louis Wain, film qui rend hommage à l’humain derrière l’artiste (incarné à l’écran par Benedict Cumberbatch).