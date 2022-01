«L’amour, c’est mieux que la vie»: un Lelouch d’un bon cru

Après avoir montré que les histoires d’amour sont éternelles dans Les plus belles années d’une vie , Lelouch prouve que même avec la ligne d’arrivée en ligne de mire, l’amour peut vous rattraper. Et de mettre en scène Gérard Darmon (bouleversant) dans la peau d’un homme apprenant qu’il n’a plus beaucoup de temps à vivre et Sandrine Bonnaire (solaire), à la tête d’une agence d’escort-girls, acceptant le marché des deux amis de Gérard (Philippe Lellouche et Ary Abittan), à savoir lui faire vivre sa dernière histoire d’amour. Ce qu’elle ignorait, c’est que l’amour vrai va s’en mêler. Là-dessus se greffe avec beaucoup d’humour la présence de Jésus, et le diable passant par là – ce qui donne lieu à une scène d’introduction face caméra très drôle avec, notamment Béatrice Dalle et Clémentine Célarié.