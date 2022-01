Claude Lelouch à propos de «L’amour, c’est mieux que la vie»: «J’ai fait 50 films, j’ai eu droit à 50 miracles»

Quand on parle de l’année 2022 à Claude Lelouch, il prédit que ce sera une « année folle, la star du 2e et 3e volet » de sa trilogie qui commence avec L’amour, c’est mieux que la vie, son cinquantième film. La suite, il la tournera en juin puis à Noël. Il dit que l’année sera folle aussi « parce que c’est une année présidentielle qui va être passionnante, mieux que les Jeux olympiques, avec des coups bas incroyables. Il y aura aussi la sortie du covid et on va devoir réinventer le mode d’emploi de la vie. Car il est là pour très longtemps. »

Vos films sont pleins d’histoires d’amour. En quoi celle-ci est différente ?