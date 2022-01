Will Sharpe à propos de «The Electrical Life of Louis Wain»: «Nous voulions rendre justice à l’humain derrière l’artiste»

Vous avez peut-être déjà aperçu ses traits fins à l’écran aux côtés d’Olivia Colman dans Flowers, sitcom anglaise à succès qui parle de santé mentale sur le ton de l’humour noir. Ou dans Sherlock, la série de la BBC au succès international avec Benedict Cumberbatch.

Acteur, mais aussi réalisateur, Will Sharpe est un des talents à suivre du cinéma britannique. Réalisateur de la minisérie remarquée Landscapers avec Olivia Colman, il retrouve Benedict Cumberbatch dans The Electrical Life of Louis Wain, une plongée visuellement fascinante dans l’univers du peintre anglais, méconnu chez nous mais célèbre pour ses croquis de chats.

Étiez-vous familier avec le travail de Louis Wain avant de participer à ce projet ?