Martin Wasinski: «Je ne pensais pas jouer à 17 ans»

Cela fait plusieurs mois que son nom circule dans les travées du Mambourg et de Marcinelle. Martin Wasinski est en effet l’une des grandes promesses du centre de formation du Sporting de Charleroi, au point que certains vont jusqu’à voir en lui un futur Diable rouge en puissance. Depuis quelques semaines, le joueur repéré par le matricule 22 en 2018 lors d’un tournoi alors qu’il évoluait à Waremme s’est même fait un nom au sein de l’élite belge puisqu’il a fait ses grands débuts professionnels le 22 août dernier lors du déplacement à Zulte Waregem en palliant le forfait de Stelios Andreou avec brio. « Martin a été brillant à Zulte, mais il sait que ce sera un défi de confirmer cela », avait assuré Edward Still dans les jours qui avaient suivi. Dans l’obligation de composer avec le départ de Dorian Dessoleil pour l’Antwerp en plus de la blessure prolongée du défenseur chypriote face au Beerschot une semaine après son baptême du feu, Edward Still avait relancé Martin Wasinski face aux Anversois.