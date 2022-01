Inondations: les sinistrés hésitent souvent à solliciter leur CPAS

Karine Lalieux, la ministre fédérale de l’Intégration sociale, a débloqué 20 millions pour les habitants des communes frappées par les inondations. Pour les obtenir, il faut franchir la porte du CPAS, et ce n’est pas toujours simple.

Dès le lendemain des inondations catastrophiques de la mi-juillet, les communes sinistrées et plus spécialement leurs CPAS ont été submergés par les appels à l’aide des sinistrés. Les premiers jours ont été difficiles : « L’administration était ravagée. Nous avons dû improviser et travailler dans l’illégalité pour verser les premières aides », témoigne Etienne Vendy, le président du CPAS de Trooz, cette commune de la vallée de la Vesdre où la moitié des 8.000 habitants a été victime de ces crues historiques, à des degrés divers, mais souvent de manière très importante.