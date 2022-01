«L’empire du silence»: quatre années de travail pour combattre 25 ans de silence

Pour que la douleur d’un peuple et son exigence de justice parviennent aux oreilles du monde.

Lorsque Thierry Michel se rendit au Kivu pour rencontrer le docteur Mukwege et réaliser le tournage de L’homme qui répare les femmes, il ne connaissait pratiquement pas l’Est du Congo où il n’avait fait qu’un rapide passage. Pour l’occasion, il prit son temps. Le temps d’interroger longtemps le médecin-chef de l’hôpital de Panzi, le temps de cheminer avec lui parmi ses patientes, le temps d’écouter le récit des victimes et d’enregistrer la colère d’un homme qui, durant tant d’années, avait été le témoin muet des atrocités commises durant les deux guerres du Congo (1996-1997 et 1998-2002).