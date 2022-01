Jazz Station Big Band, «Moods»

Un big band, c’est le pied. Ces bancs de sax, de trompettes, de trombones soutenus par un piano, une guitare, une contrebasse, une batterie et qui font de la musique ensemble, ça me fige le sourire pendant des heures si c’est bien fait. Et cet album est un modèle du genre. C’est du jazz moderne, mais qui s’appuie évidemment sur la tradition. Avec des compositions originales, des arrangements superbes et des solos impressionnants. Et un groove pas possible, produit par l’orchestre tout entier mais surtout par la contrebasse de Boris Schmidt et le jeu de Vincent Bruyninckx au Fender Rhodes et au Hammond B3 qui donne un ton très Eddie Harris. Ce disque, c’est une heure de bonheur.

Hypnote Records