Mustii, «It’s Happening Now»

Le garçon du XXIe siècle s’est inspiré d’un souvenir de famille longtemps resté enfoui pour réaliser un disque fort et dense, douloureux presque où chaque riff de guitare est comme un élancement, un poignard dans la mémoire de ce spectre interprété par le chanteur hanté. De « It’s Happening Now » à « Shame », on se retrouve avec emphase mais aussi sensibilité dans l’esprit malade du personnage principal. Disque électrique, tel un choc, disque tendu, foncièrement rock qui passe de la noirceur d’« Alien » au plus lumineux et pop « Give Me A Hand », ce deuxième album est une vraie réussite qui vous entre dans la tête pour ne plus en ressortir…

Warner Music.