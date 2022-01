Les Louanges: l’adoration «Crash» de Vincent Roberge

Il s’appelle Les Louanges et publie son deuxième album.

C’est lui qui, en 2019, a décroché le prix Rapsat-Lelièvre attribué alternativement à un artiste québécois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Caché derrière le nom de Les Louanges, Vincent Roberge, jeune chanteur québécois né à Lévis en face de Québec, il y a vingt-cinq ans, doit ce prix à son premier album qui l’a révélé : La nuit est une panthère , paru un an plus tôt.