Stéphane Mercier: «Le big band, c’est un peu un pari fou et c’est ce côté démesuré qui séduit»

Le Jazz Station Big Band sort l’enthousiasmant « Moods », qui mêle tradition, grooves à la Eddie Harris et modernité. Rencontre avec Stéphane Mercier.

Le Jazz Station Big Band a vu le jour en octobre 2006 à la Jazz Station, ce club de Saint-Josse niché dans une ancienne gare et où le train passe toujours d’ailleurs. Depuis, une fois chaque mois, le groupe se réunit, toujours dans ce même club. Et ça fonctionne ainsi depuis 15 ans. C’est le trompettiste Michel Paré qui en a été l’âme pendant dix ans. Depuis 2016, c’est le saxophoniste Stéphane Mercier qui le dirige. Un formidable album live est sorti l’année passée, Live in Dinant, témoin d’un set du feu de Dieu réalisé au Dinant Jazz en juillet 2017. Voici maintenant Moods, un album enregistré, lui, en studio, autre face, tout aussi emballante, du big band.

Mener un big band aujourd’hui, n’est-ce pas un pari fou ?