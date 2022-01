Joueur de l’année: Eden Hazard et Roberto Martinez n’ont pas donné leur vote de préférence à Robert Lewandowski

C’est pourtant bel et bien le Polonais qui s’est imposé…

Robert Lewandowski a été désigné joueur FIFA de l’année lors de la cérémonie annuelle des Best FIFA Football Awards, virtuelle cette fois, lundi. L’attaquant polonais du Bayern de Munich, 33 ans, a devancé l’Argentin Lionel Messi, vainqueur du Ballon d’Or, et l’Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah.

Ce mardi, la FIFA a dévoilé le détail des votes. On découvre ainsi qu’Eden Hazard, le capitaine des Diables rouges, n’a pas voté pour le buteur du Bayern Munich mais bien pour Benzema (5 points), De Bruyne (3 points) et Jorginho (1 point). Quant à Roberto Martinez, le sélectionneur national, il a donné des points à De Bruyne (5), Jorginho (3) et Lewandowski (1).