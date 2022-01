Wesley Hoedt: «J’ai une grande gueule mais un tout petit cœur»

Wesley Hoedt (27 ans) ne laisse personne indifférent. Ni sa ravissante compagne Emma Heesters, célèbre chanteuse aux Pays-Bas et en Flandre avec plusieurs disques de platine à son palmarès. Ni ses coéquipiers dont il est devenu l’un des leaders. Et encore moins les supporters, qu’ils soient mauves ou adverses, comme l’on a encore pu s’en rendre compte lors du dernier Topper au Jan Breydelstadion. Rencontre avec l’ancien défenseur d’Alkmaar, de la Lazio, de Southampton, du Celta Vigo et de l’Antwerp tout heureux d’avoir enfin trouvé une certaine stabilité au RSCA. Volontiers provocateur sur un terrain, le Néerlandais se révèle affable et authentique, comme le confirme le nouvel dernier épisode de « Mauve » en boucle sur VOO et Play Sports et bientôt disponible le site du club. Loin de l’image arrogante qu’il renvoie souvent, découverte du boss batave sans langue de bois.