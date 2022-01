Une chanteuse meurt du coronavirus après s’être volontairement contaminée

Hana Horka, chanteuse du groupe de folk tchèque Asonance, est morte dimanche 16 janvier, à l’âge de 57 ans. Elle avait délibérément contracté le virus en vue d’obtenir son pass sanitaire, a annoncé sa famille, comme le rapporte La Voix du Nord.

Interrogé lundi sur la radio publique iRozhlas.cz, le fils de la chanteuse, Jan Rek, a expliqué que sa mère a refusé de se faire vacciner et s’est volontairement exposée à la maladie que lui et son père, tous les deux vaccinés, avaient attrapée avant Noël. « Elle a décidé de vivre normalement avec nous et préféré attraper la maladie plutôt que de se faire vacciner », a précisé Jan Rek.