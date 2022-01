Obligation vaccinale: la commission de la santé peine à se mettre d’accord sur les experts à auditionner

Le débat autour de l’obligation vaccinale, renvoyée devant le Parlement fédéral, est bel et bien lancé. Du moins dans l’agenda. Car sur le fond, ce fut poussif lors de la première réunion de la commission santé publique du Parlement fédéral, qui, au bout de 2h30 de débat, n’est toujours pas parvenue à fixer définitivement le nom des experts appelés aux auditions ultérieures. « C’était un pétard mouillé… mais c’était attendu. On est dans un dossier prenant où chaque groupe politique vient avec sa perception des choses. On a donc vécu un départ compliqué », reconnaît Hervé Rigot, député PS et vice-président de la commission. « Ça a patiné, ce mardi, sans réelle volonté d’avancer », corrobore Catherine Fonck (CDH), membre de la commission.