Igor De Camargo: «Le RWDM pour boucler la boucle»

Ce n’est pas à Malines, comme il le pensait, qu’Igor De Camargo (38 ans) mettra un terme, dans quelques semaines, à une carrière riche et bien remplie, mais au RWDM, où il a signé jusqu’en fin de saison. Avec l’ambition avouée d’aider le club molenbeekois à rejoindre au plus vite Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise en division 1A, puisque c’est celle aussi de John Textor, le copropriétaire de Crystal Palace, qui vient d’en racheter 80 % des parts. Même si, depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et que le décor a bien changé, c’est un véritable retour aux sources pour l’attaquant belgo-brésilien, qui bouclera la boucle dans un stade Edmond Machtens qu’il avait fait chavirer de bonheur lors de la saison 2005-2006, au point d’attirer le regard du FC Bruges et du Standard et d’opter pour Liège.

Igor De Camargo, quel est le sentiment qui vous anime ?