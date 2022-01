Microsoft se renforce dans le jeu vidéo pour mieux préparer l’arrivée des métavers

C’est la plus grosse transaction de l’histoire de Microsoft et de l’industrie du jeu vidéo par la même occasion. Le géant américain de l’informatique a annoncé ce mardi son intention de racheter pour près de 69 milliards de dollars (60,7 milliards d’euros) l’éditeur de jeux Activision Blizzard, connu pour des titres aussi emblématiques que Call of Duty, World of Warcraft ou encore Candy Crush. Il s’agit du huitième plus gros acteur de l’industrie avec près de 400 millions de joueurs actifs par mois et 10.000 employés à travers le monde. L’annonce intervient au moment où Activision traverse une période tourmentée. Le groupe californien est accusé, par des autorités américaines et des employés, d’avoir laissé se développer une culture d’entreprise sexiste en n’ayant pas suffisamment sévi contre des cas d’agression et de harcèlement sexuels.