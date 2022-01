Prix de l’énergie: les «petits» fournisseurs ont ouvert le parapluie pour traverser la tempête

Les consommateurs sont durement frappés par la hausse des prix du gaz et de l’électricité. Mais les fournisseurs font, eux aussi, face à d’importants coûts de préfinancement. Et le plus gros du « choc des factures » est sans doute encore à venir.

Une crise « totalement exceptionnelle et inédite ». Pour Stéphane Bocqué, porte-parole de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (Febeg), les mouvements de hausse auxquels on assiste depuis la fin de l’été « sont toxiques pour tout le monde : clients, politiques… et fournisseurs ». D’autant, pour ces derniers, que la situation financière de certains était « déjà préoccupante ». « La rentabilité n’est historiquement pas bonne dans le secteur », poursuit Stéphane Bocqué. « Cela s’explique notamment par le fait que le marché belge – hors le cas particulier de Bruxelles – est très concurrentiel : beaucoup d’offres, beaucoup de produits et un taux de rotation de la clientèle parmi les plus élevés d’Europe. Cette concurrence a tiré les prix vers le bas : les fournisseurs se sont adaptés en optimisant leurs coûts et en rognant leurs marges.