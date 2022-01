CAN: le Sénégal assure sa qualification, ça passe également pour la Guinée malgré une défaite

Dans le même temps, malgré une défaite 2-1 contre le Zimbabwe, la Guinée a également composté son billet pour le prochain tour grâce aux 4 points récoltés lors des deux premières rencontres. À égalité de points avec les Guinéens, le Malawi est toujours en course pour une qualification pour les 8es de finale comme meilleur troisième.

Le Sénégal a assuré sa qualification pour le deuxième tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) à l’issue d’un match nul 0-0 mardi contre le Malawi lors de la 3e et dernière journée du Groupe B, à Baffousam au Cameroun. Un résultat qui leur permet de terminer à la première place avec 5 unités.

En ballotage favorable avant l’entame de cette dernière journée, le Sénégal ne devait pas perdre pour s’assurer une des deux places directement qualificatives pour le prochain tour. De son côté, le Malawi devait s’imposer et espérer une défaite de la Guinée pour continuer dans la compétition. Les Malawiens pensaient avoir l’occasion de remplir leur part du contrat lorsque l’arbitre leur accordait un penalty à la 72e minute pour une faute de Bouna Sarr dans le rectangle. Leur joie fut de courte durée, puisque Yuven Ngwa, après visionnage des images à l’aide du VAR, décidait d’annuler sa décision. Le score n’évoluait finalement pas et le Sénégal terminait invaincu de son groupe, sans encaisser le moindre but.

Un partage au goût amer pour le Malawi, puisqu’à Yaoundé, la Guinée a subi la loi du Zimbabwe grâce à des réalisations en première mi-temps de l’ancien pensionnaire du championnat belge Knowledge Musona (26e, 1-0) et Kudakwashe Mahachi (43e, 2-0). Les Lions de la Teranga réduisaient l’écart en début de second acte par l’entremise de Naby Keita (49e, 2-1). Grâce à cette victoire, le Zimbabwe empoche ses premiers points, mais quitte la compétition en terminant bon dernier du Groupe B avec 3 unités.