Sofie Merckx, dans les pas de Raoul Hedebouw et la ligne de Marx

Elle a d’emblée une vision pratique, parle « répartition des rôles », le PTB n’est pas (du tout) une auberge espagnole. Ce qui donne : « Raoul est devenu président, il a besoin de plus de temps pour être dehors, avant tout pour mettre le parti sur la carte politique en Flandre comme il a su le faire au sud, c’est un gros défi pour 2024, il faut contrer la droite et l’extrême droite flamandes, reprendre les milieux populaires, nous avons la conviction de pouvoir y arriver. » C’est la stratégie. Résultat : « Raoul, qui reste notre avant-centre, un peu Eden Hazard, vous dites qu’il n’est plus au top ?, bon alors disons Lukaku ? », continuera à interpeller la droite et le gouvernement les jeudis après-midi en séance (il cogne, le PTB filme, c’est buzz sur les réseaux) et cède la place de chef de groupe à la Chambre.