L’Europe veut remettre les pendules à l’heure avec les Gafa

Le parlement européen va se pencher sur une directive phare, le Digital Services Act, censé façonner le futur numérique du Vieux continent. Et ne plus laisser les Gafa imposer leurs règles. Débats titanesques en vue.

Réguler Google, Apple, Facebook, Amazon et les autres géants du numérique. Tel est, ni plus ni moins, le défi lancé par la Commission européenne. Et le pari que s’est lui-même fixé Emmanuel Macron, à la veille des présidentielles, alors que la France est aux manettes du Conseil européen jusqu’au 30 juin. Sur la table, deux énormes projets de directive, présentés conjointement : le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA). Perçues comme celles qui façonneront le futur du numérique en Europe, ces briques fondatrices sont amenées à prendre le relais de la vieille directive sur le commerce électronique (elle date de 2000 !). En dépit d’un retard technologique certain par rapport aux Etats-Unis ou à la Chine, l’Europe entend donc se positionner à l’avant-garde de la régulation de l’espace numérique, comme elle avait pu le faire en 2018 avec le RGPD. C’est, du reste, toute l’ampleur du pari.