Podcast – Quelle gauche à l’élection présidentielle française ? La campagne pour l’élection présidentielle a viré à droite et la gauche est divisée et inaudible. Dernier exemple en date : une primaire populaire dont (presque) personne ne veut et qui ne changera (sûrement) pas grand-chose.

Par Pierre Fagnart Publié le 18/01/2022 à 19:32 Temps de lecture: 1 min

Un peu plus de trois mois avant le premier tour de l’élection présidentielle française, la liste des candidats grandit. A gauche, les noms de ceux qui participeront à la primaire populaire sont connus. Ils sont sept et rarement d’accord les uns avec les autres. Cette primaire, non contraignante, montre surtout les fractures de la gauche française. Joëlle Meskens est l’envoyée permanente du Soir à Paris. On lui a demandé de nous décrypter la situation.